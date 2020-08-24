FOX'tan açıklama geldi! Fatih Portakal ayrıldı

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın görevden ayrıldığı iddia edildi.

Söz konusu iddia sosyal medyada kısa sürede gündem olurken iddiayı doğrulayan isimlerin muhalif isimler olması dikkat çekti.

MUHALİF İSİMLER PORTAKAL'IN REKLAMINI YAPTI!

Halk TV sunucusu Özlem Gürses'ten İsmail Saymaz'a kadar birçok muhalif isim iddianın doğru olduğunu savundu.





PORTAKAL VE FOX TV SESSİZ

Twitter'ı sıkı takip eden ve özellikle hükümeti eleştirebileceği her konuda paylaşım yapan Fatih Portakal Türkiye gündeminden en üst sıralarda yer almasına rağmen sessiz kaldı. Portakal ile birlikte sessizliği dikkat çeken bir diğeri de FOX TV oldu.

FOX TV'DEN SAATLER SONRA AÇIKLAMA

Dün geceden bu yana sessizliğini koruyan FOX TV, istifayı doğruladı. Fox TV yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2010 yılından beri kanalımızda Fox Ana Haber bülteni sunuculuğu görevini büyük bir başarıyla yürüten ve FOX ekranlarından milyonlara ulaşarak Türk televizyon tarihine geçen rekor başarılarda önemli katkıları olan değerli ekip arkadaşımız Fatih Portakal, görevini bırakma kararı aldığını ve emekli olma isteğini kanal yönetimimize bildirmiştir.

Fatih Portakal görevi süresince FOX'un en önemli değerlerinden biri olmuştur. Aldığı karar saygı duymakla birlikte, çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımıza veda ediyor olmaktan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. İzleyicimize objektif ve doğru haber sunma politikası doğrultusunda; samimiyet, açık sözlülük ve cesaretle sunduğu haberler takdirle izlenmiştir. Bugüne kadarki tüm katkıları için kendisine teşekkür ediyor, yeni yaşamında mutluluklar diliyoruz.

Doğan Şentürk yönetimindeki FOX haber bugünden sonra da aynı çizgide, etik gazetecilik ilkelerini en ön planda tutarak, doğru ve objektif haber politikasına devam edecektir.

Konuyla ilgili yazılı basın, görsel basın ve sosyal medyada yayılan spekülatif ve yanıltıcı yorumlar için tüm kamuoyundan hassasiyet göstermelerini ve yaptığımız bu açıklama dışındaki yorumlara itimat etmemelerini rica ederiz. Saygılarımızla."

FOX TV'NİN AÇIKLAMASININ ARDINDAN FATİH PORTAKAL DA AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fatih Portakal, "10 yıldır gurur duyarak calışıp, birlikte keyifle yol aldığim@foxhaber 'den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece,"Ne yapmak istiyorum?"sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi. Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Karari bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağin sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla." dedi.

ALGI OPERASYONLARININ BİR NUMARALI İSMİ OLMUŞTU!

FOX TV Televizyonu Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal CHP'li isimlerin yalanlarını göz göre göre savunmuştu.

İşte FOX TV'nin bugüne kadar ürettiği yalan ve manipülatif haberlerin bazıları:

EMEKLİLERE KESİNTİ YALANI

FOX TV, yalanlarına her gün bir yenisini ekliyor. Özellikle Türkiye ekonomisini hedef alma eğilimindeki FOX TV, emeklilerin maaşından kesinti yapılacak yalanıyla da tepki çekmişti, SGK Fatih Portakal'ın kesinti iddialarını yalanlayarak maaşlarda herhangi bir kesintinin söz konusu olmadığını duyurmuştu.

AMERİKAN KANALI FOX'UN TÜRKİYE'DEKİ YAYIN ORGANI ÜLKEMİZİ SÖMÜRGECİ OLMAKLA SUÇLADI

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, 6 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan ana haber bülteninde, Libya'ya asker gönderdiği için Türkiye'yi emperyalist bir ülke olmakla suçladı ve Türkiye'nin Libya'ya girişteki tek amacının doğalgaz ve petrol olduğu iftirasında bulunarak, "Türkiye de bu duruma geldi ya. Emperyalistleri biz niçin eleştiriyoruz. İnsanların doğal kaynaklarını sömürüyorlar, onu yapıyorlar bunu yapıyorlar. Oraya gidiyorlar diye..." dedi. Türkiye, Libya'ya meşru hükümetin davetiyle gitmişti.

DEPREM ÜZERİNDEN YALAN HABER

FOX TV; deprem üzerinden bile yalan haber yayınladı. Fatih Portakal, 26 Eylül'de merkez üssü Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğünde depremin ardından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deprem çalışmalarına çağrılmadığı iddiasında bulundu. İstanbul Valiliği ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iddiayı yalanladı ve İmamoğlu'nun AFAD toplantısına çağrıldığını açıkladı.

JANDARMAYA İFTİRA ATTI

Amerikalı FOX, jandarmaya, "HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'yı arkadan kelepçeledi" diye iftara attı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fatih Portakal'ın, Adnan Selçuk Mızraklı'ya arkadan kelepçe takıldığına yönelik iddiaları fotoğraflarla yalanlandı.

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