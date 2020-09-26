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Haberler Gündem Göztepe - Gaziantep maçı ne zaman? Göztepe - Gaziantep maçı saat kaçta? Göztepe - Gaziantep maçı hangi kanalda?

- Gaziantep maçı ne zaman? Göztepe - Gaziantep ? Göztepe - Gaziantep maçı hangi kanalda?

İlk 2 haftada 4 puan toplayan , 3. hafta mücadelesinde bugün Gaziantep FK'yi konuk edecek. Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesi taraftarlar detayları araştırmaya başladı. Peki, Göztepe - Gaziantep maçı ne zaman? Göztepe - Gaziantep ? Göztepe - Gaziantep maçı hangi kanalda?

Göztepe - Gaziantep maçı ne zaman? Göztepe - Gaziantep maçı saat kaçta? Göztepe - Gaziantep maçı hangi kanalda?

26.09.2020, 11:11 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020,11:16

Süper Lig'in ilk haftasında Denizlispor'u 5-1 yenen Göztepe, lige iyi bir başlangıç yaptı. İlk haftayı lider olarak kapatan Göz-Göz, geçen hafta da deplasmanda Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Üçüncü haftaya 4 puan ve averajla 3. sırada giren Göztepe, Gaziantep FK ile İzmir'de karşılaşacak. Peki, Göztepe - Gaziantep maçı ne zaman? Göztepe - Gaziantep maçı saat kaçta? Göztepe - Gaziantep maçı hangi kanalda? İşte detaylar!

GÖZTEPE – GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Göztepe – Gaziantep FK maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE – GAZİANTEP FK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 16:00'da oynanacak olan maçı Yasin Kol yönetecek.

GÖZTEPE – GAZİANTEP FK MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan, Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Soner, Yalçın, Mossoro, Halil, Tripic, Ideye

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Junior, Güray Vural, Sousa, Maxim, Kenan Özer, Andre

Burak Yılmaz açılışı yaptı!

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