Fransa Birinci Ligi (Ligue 1) kulüplerinden Lille'in sezon başında transfer ettiği milli futbolcu Burak Yılmaz, yeni takımıyla ilk golünü kaydetti.
Lille, Ligue 1'in 5. haftasının açılış maçında Nantes'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, Pallois'nin 43. dakikada kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İlk 4 maçında skor üretemeyen Burak, 87. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çevirdi ve Lille formasıyla ilk kez fileleri havalandırdı.
Sahadan 2-0 galip ayrılan Lille, puanını 11'e çıkardı.Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Derbilere kartlar damga vuruyor! Göztepe'nin konuğu Gaziantep FK
Burak Yılmaz açılışı yaptı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.