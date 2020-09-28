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Haberler Gündem Azerbaycan Türkiye hariç uçuşları durdurdu

hariç uçuşları durdurdu

Son dakika haberine göre , haricindeki ülkelere yapılan uçak seferlerini durdurduğunu açıkladı.

Azerbaycan Türkiye hariç uçuşları durdurdu

28.09.2020, 11:38 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020,12:00

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı bugün imzaladı. Karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevi bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınması ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek.

Ayrıca, Azerbaycan, Türkiye haricindeki ülkelere yapılan tüm dış uçak seferlerini durdurduğunu açıkladı.

Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

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