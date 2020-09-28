Kaftancıoğlu’ndan ikinci Atatürk skandalı

CHP'de Atatürk tartışması devam ederken, 'Atatürk' diyemeyen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yeni bir skandala imza attı. Kaftancıoğlu, Taksim toplantıları adı altında yapılan bir toplantıda Mustafa Kemal Atatürk'ten 'Mustafa Kemal' olarak söz etti ve bu tavrının eleştirilmesi üzerine de "Atatürk demeyi tercih etmiyorum" diyerek CHP'de Atatürk tartışmasının fitilini ateşledi. Aralarında eski ve yeni milletvekilleri ile çok sayıda partili "Atatürk diyemeyen il başkanı istemiyoruz" sözleriyle Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açık destek verdiği Kaftancıoğlu'ndan Atatürk'le ilgili ikinci bir skandal geldi. Skandal ise İstanbul İl Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla gözler önüne serildi. İl başkanlığı, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve beraberindeki heyetin Kaftancıoğlu'na yaptığı ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu. Söz konusu duyurunun fotoğrafları sitede yer alırken Odabaşı, Kaftancıoğlu'na aralarında İstanbul manzaralarının da olduğu tablolar hediye etti. Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan ise CHP'de Atatürk tartışmasına yol açan Kaftancıoğlu'na Atatürk'ün bir fotoğrafını hediye etti. İl Başkanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan ilk paylaşımda ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. İlk paylaşımlarda, fotoğraflar arasında Kaftancıoğlu'na verilen Atatürk tablosunun fotoğrafı da dikkati çekti. Ancak yaklaşık 1.5 saat sonra bu paylaşım kaldırılarak yeni bir paylaşım daha yapıldı. Söz konusu ziyarete ilişkin ikinci paylaşımda Kaftancıoğlu'na hediye edilen Atatürk tablosuyla ilgili fotoğrafın yer almaması dikkat çekti.