Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twiter'dan İzmir'de 91 saat sonra mucize bir şekilde enkaz altından sağ olarak kurtarılan Ayda bebek için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bakan Berat Albayrak, "91 saat sonra. Umudun adı Ayda bebek... Yüce Allah'a şükürler olsun. İzmirimize ve Ayda bebeğe geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.
91 saat sonra.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 3, 2020
Umudun adı Ayda bebek... Yüce Allah'a şükürler olsun.
İzmirimize ve Ayda bebeğe geçmiş olsun.#Ayda pic.twitter.com/Dj7TuRKQAy
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ayda bebek için geçmiş olsun mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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