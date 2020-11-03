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Hazine ve Albayrak'tan Ayda bebek için geçmiş olsun mesajı

Hazine ve Albayrak, 'de 91 saat sonra mucize bir şekilde enkaz altından sağ olarak kurtarılan Ayda bebek için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ayda bebek için geçmiş olsun mesajı

03.11.2020, 18:42

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twiter'dan İzmir'de 91 saat sonra mucize bir şekilde enkaz altından sağ olarak kurtarılan Ayda bebek için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bakan Berat Albayrak, "91 saat sonra. Umudun adı Ayda bebek... Yüce Allah'a şükürler olsun. İzmirimize ve Ayda bebeğe geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

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