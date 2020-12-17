Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, üniversiteler için katıldığı programda skandal ifadeler kullandı.

Sofuoğlu, canlı yayında Z kuşağını hedonist olmakla suçlayıp üniversitedeki derslere katılımın da düşük olduğunu söyledi. Sonrasında Sofuoğlu, "Üniversite evleri neredeyse fuhuş evleri" ifadelerini kullandı.

"HOCAM YAPMAYIN"

Stüdyodaki konuklar ise Sofuoğlu'na sözlerine "Hocam yapmayın. Biraz ağır oldu" diye tepki gösterdi. Sofuoğlu ise "Gelin ben sizi gezdireyim. Siz nerede yaşıyorsunuz" dedi.

"GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAKTIR"

Sofuoğlu'nun üniversiteler için kullandığı sözlere tepkiler çığ gibi büyüdü.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklamada bulundu.

Rektör Savaşan, "Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamaların kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" dedi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Küçükçekmece Savcılığı, Prof Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında resen soruşturma başlattı.

Sosyal Medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın mesajları şöyle;

1-Sakarya Üniversitesindeki bir öğretim üyesinin katıldığı bir televizyon programında üniversitelerimiz hakkında sarf etmiş olduğu ve kamuoyunun haklı olarak büyük tepkisini çeken ifadelere dair üniversitesince işlem başlatılmıştır.

2. Bilindiği üzere akademisyenlerle ilgili disiplin işlemleri kanun gereği ancak üniversiteleri tarafından başlatılabilmekte ve yürütülebilmektedir.

3. Evlatlarımızın okuduğu üniversitelerimizin, zikretmeye bile hicap duyduğumuz mekânlara benzetilmesi ve çok çirkin ifadelerin kullanılması asla kabul edilemez.

4- Bu vesile ile akademik ifade özgürlüğünün yanlış anlaşılmaması ve hocalarımızın milletimizin değerlerine ve hassas olduğu konulara ve kavramlara dair konuşurken son derece dikkatli olmaları gerektiğini belirtmek isteriz.