MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: 6 casus yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın (MİT) 1 yıldır Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile koordine yürüttüğü çalışmalarda SSB çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcileri tespit edildi.

SSB görevlilerinin yürütülen ihale, proje, tedarik ve maliyetleriyle ilgili bilgileri savunma sektöründe faaliyet gösteren ve yabancı firma temsilciliği yapan şirket yetkililerine aktardıkları, bunun karşılığında rüşvet aldıkları belirlendi.

İHALE BİLGİLERİNİ YABANCI ŞİRKETE SIZDIRDILAR

Şirket yetkilerinin ise söz konusu bilgileri, temsilciliğini yaptıkları firmalarla paylaştıkları, ihale ve projelerde avantaj sağladıkları tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün de desteğiyle operasyon düzenlendi.

YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

SSB çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcilerinin de aralarında olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Evdeki dijital materyallere el konuldu.