Son dakika: İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 23.46'da 4, 8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İzmir, Ege Denizi Karaburun ilçesi açıklarında bugün meydana gelen ikisi 5.1 büyüklüğünde toplam 23 depremle sallandı. Paniğe neden olan depremlerde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Sabah saatlerinde yaşanan depremlerin ardından, saat 16.10'da bir deprem daha meydana geldi.

İzmir sallanıyor! Bir deprem daha...

İzmir’deki deprem fırtınası sürüyor! Karaburun’da bazı dükkanlar tedbir amaçlı boşaltıldı