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Son dakika: 'de 4.8 büyüklüğünde deprem

’in ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan İzmir, Ege Denizi Karaburun ilçesi açıklarında bugün meydana gelen ikisi 5.1 büyüklüğünde toplam 23 depremle sallanmıştı.

Son dakika: İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem

01.02.2021, 23:58 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021, 00:09

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 23.46'da 4, 8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İzmir, Ege Denizi Karaburun ilçesi açıklarında bugün meydana gelen ikisi 5.1 büyüklüğünde toplam 23 depremle sallandı. Paniğe neden olan depremlerde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Sabah saatlerinde yaşanan depremlerin ardından, saat 16.10'da bir deprem daha meydana geldi.

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