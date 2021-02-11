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Haberler Gündem Son dakika: İzmir'de korkutan deprem!

Son dakika: 'de korkutan !

beşik gibi sallanmaya devam ediyor. 'ın verilerine göre 3.8 büyüklüğünde bir daha meydana geldi. AFAD ayrıca, depremin 6.98 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Son dakika: İzmir'de korkutan deprem!

11.02.2021, 22:58 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021, 23:09

AFAD, Ege'de meydana gelen depremin İzmir'in Urla ilçesi başta olmak üzere Seferihisar ve Çeşme ilçelerinden de hissedildiği bilgisini paylaştı.

İzmir'in Urla, Seferihisar ve Çeşme ilçelerinden hissedilen deprem, bölgede yaşayan vatandaşların kısa süreli bir panik yaşamasına neden oldu. Depreme ilişkin can ve mal kaybı bulunmazken vatandaşlar kısa bir süreliğine tedirginlik yaşadı

İzmir'de saat 11:45'te bir deprem meydana gelmişti. Deprem, Aliağa ve Foça başta olmak üzere İzmir'in tüm ilçeleri ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

İzmir Dikili açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem

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