Herkesin gözü bu toplantıda! Başkan Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.05'te başladı.



KARARLAR İÇİN TOPLANTI SONRASINI İŞARET ETTİ

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Ankara 7. Olağan İl Kongresi'ne katılan Erdoğan, "Şu ana kadar aşılamada 5 milyon 200 bini geride bıraktık. Bugün kabine toplantımızda yapacağımız çalışmalarda aldığımız kararları açıklayacağız." diyerek toplantı sonrası yapacağı açıklamayı işaret etti.

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu konuda bir sunum yaparak kabine üyelerini bilgilendirecek. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri toplantıda karara bağlanacak.

GARA KONUSUNDA SON GELİŞMELERİ AKTARACAK

Sabah'ın haberine göre Kabine toplantısında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma ve güvenlik alanındaki son gelişmeleri değerlendirerek kabineye bilgi verecek. Gara'da 13 vatandaşın şehit edildiği hain saldırı başta olmak üzere terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar da masaya yatırılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da diplomasi alanındaki gelişmelerle ilgili sunum yapacak. Kabinede koronavirüsle mücadelede gelinen son durum ve kısıtlamalar da ele alınacak.



Çavuşoğlu'nun sunumunda ABD ve AB ile ilişkiler. Doğu Akdeniz, Irak ve Suriye konularının ele alınması bekleniyor.

ESNAFIN GÖZÜ TOPLANTIDA

Başkan Erdoğan, esnafa yönelik tedbirlerle ilgili daha önce "Vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle birlikte esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Yarın esnafın gözü o takvimde olacak. Hükümet; lokanta, restoran ve kafe sahiplerinden gelen talepleri değerlendirecek. Faaliyetleri kısıtlanan iş yerlerinin belli kurallarla açılması gündeme gelecek.



NORMALLEŞME ADIMLARI ATILACAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamaları da masada olacak. Kısıtlamaların ne zaman esnetilebileceği konusunda değerlendirme yapılacak. Bunun için il il vaka tablosuna bakılacak. Salgının seyrine göre il ve bölge bazında normalleşme adımları atılacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİŞ

Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. 1 Mart'ta ilkokulun tüm kademeleri ile 8 ve 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitime geçilecek. Bu konuda yapılan hazırlıklar Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Diğer sınıf kademelerinde yüz yüze eğitime geçilme tarihi görüşülecek.

AŞILAMA SÜRECİ DE MASADA OLACAK

Çin ve Almanya'dan sipariş edilen koronavirüs aşılarının son durumu ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki aşılama süreci de değerlendirilecek.