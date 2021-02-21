Tugay Adak için taziyeye giden Canan Kaftancıoğlu'na tepki yağdı!

Kocaeli'nde partisi için bayrak asarken ölümden dönen ve bir gözünü kaybeden, sonrasında verilen sözler tutulmayınca intihar eden Kartepe Belediyesi CHP Meclis üyesi Tugay Adak'ın ölümünden 10 gün sonra taziyeye giden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ziyaret sırasında kahkaha atarken çekilmiş fotoğraflarına tepki yağdı.



CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak'ın sosyal medyada paylaştığı o fotoğrafa başta Başiskele İlçe Gençlik Kolları Başkanı Levent Soycan olmak üzere çok sayıda partiliden ve Tugay'ın arkadaşlarında tepki geldi. Tugay'ın arkadaşları "Sahip çıkmadınız, acısına saygı duyun" diyerek tepki gösterdiler.

Kocaeli Kartepe'de CHP ilçe örgütünde görevliyken 2014 yılında parti bayrağını asarken düşen, bir gözünü kaybeden diğerinde ise yüzde 30 görme kaybı olan Tugay Adak (28) zor günler geçirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hastanede iken Tugay'ı ziyaret etti, ev, destek sözü verildi.

Ancak verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Yaşadığı vefasızlık nedeniyle bunalıma giren Kartepe Belediyesi CHP Meclis Üyesi Tugay Adak 9 Şubat Salı günü İzmit ilçesinde bulunan 42 Evler Fatma Seher Üst Geçidi'nden atlayarak intihar etti. Adak'ın ölümünden sonra bazı CHP'li yöneticiler "Hepimiz suçluyuz, bizim de sorumluluğumuz var" diyerek istifa etti.



HADİ ORDAN!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Tugay'ın ölümünden 10 gün sonra önceki gün Kocaeli'ne taziye ziyaretine gitti. CHP il örgütü binasında basına kapalı gerçekleşen ziyaret sonrası CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak sosyal medyada bir fotoğraf paylaştı.



Fotoğrafta Kaftancıoğlu ve İlçe Başkanı Birkan Koçak, ellerinde kahve bardaklarıyla gülerken görülüyor. Koçak'ın Facebook hesabında paylaştığı bu fotoğrafa ilk tepki CHP Başiskele İlçe Gençlik Kolları Başkanı Levent Soycan'dan geldi. Soycan sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Düşene dövüşene bin selam olsun diyoruz, genç meclis üyemizi kaybettik diyoruz.





Bir tane ilçe başkanı elinde kahve ile il binasında kahkaha atıyor hadi ordan. #tugayadak" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi. Ancak Soycan aradan birkaç saat geçtikten sonra yerel bir internet sitesinde bu durumun haber olması üzerine yaptığı paylaşımı sildi.



'TAZİYEYE DEĞİL GÜLMEYE GELMİŞLER'

İzmit Sanayi Mahallesi Muhtarı olan İsmail Moğoltay da yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz günlerde bunalıma giren ve intihar eden CHP Kartepe Meclis Üyesi bir dönem de mahallemizde markette çalışırken tanıdığımız Tugay Adak kardeşimizin vefatı dolayısı ile taziyeye gelen Canan Kaftancıoğlu ve dostları sanki taziyeye değil de gülmeye eğlenmeye gelmişler, olan çocuğa oldu.

Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. Tugay'ın arkadaşları ve çok sayıda vatandaş da yerel internet sitesindeki haberin altına yorumlar yaparak, "Sahip çıkmadınız, acısına saygı duyun" diyerek tepki gösterdiler.





Yapılan yorumlardan bazıları şöyle: "Ayıptır hiç utanmanız yok mu, olan ölene oldu", "Resmin tamamına bakıldığında Birkan beyin arkasında duranların da güldüğü görülüyor", "Ne kadarda üzgün görünüyorlar, içim parçalandı...."

Vatandaştan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na terleten taciz - tecavüz sorusu