Ermenistan karıştı! Ordu Nikol Paşinyan’a darbeye kalkıştı

Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan'ın ve hükümetinin istifa etmesi çağrısında bulundu. Yaşanan son dakika gelişmesine göre Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayınladı.

İSTİFA İSTEYEN GENELKURMAY BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Çıkan haberlerin ardından Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.

PAŞİNYAN HALKI SOKAĞA ÇAĞIRDI

Paşinyan, Ermenistan ordusunun, kendisine yönelik istifa çağrısının ardından Facebook üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında konuştu.

Konuşmasında, destekçilerini sokağa çağıran Paşinyan, "Devrimi savunmamız gerekiyor. Çok zor bir durumdayız. Genelkurmay Başkanı'nı görevden alma kararı aldım. Şimdi en önemli görev, sivillerin ve halkın iktidarını korumaktır." dedi.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da yaşadığı mağlubiyete ilişkin sorumluluğu üzerine aldığını anlatan Paşinyan, "Halkın bazı üst düzey ordu yetkililerine yönelik de bazı soruları var ve bu sorulardan kaçılamaz." ifadesini kullandı.

PAŞİNYAN TARAFTARLARI SOKAKLARA DÖKÜLDÜ, BAŞBAKANLIK BİNASINDA SICAK DAKİKALAR

Paşinyan'ın sokağa çıkan çağrılarının, ülke genelinde büyük yankı uyandırmasının ardından sokaklara dökülen Paşinyan taraftarları, istifa çağrılarına slogan atarak cevap verdi. Başbakanlık konutu etrafına doluşan öfkeli kalabalık, Paşinyan'a olan desteklerini dile getirdi.

Darbe açıklamalarından sonra sokağa çıkarak destekçilerinin yanında boy gösteren Paşinyan'ın kısa bir süre sonra ayrıntılı bir basın açıklaması yapması bekleniyor.

MUHALİFLER DE SAVUNMA BAKANLIĞINA AKIN ETTİ

Başbakanlık konutu çevresinde toplanan kalabalığa karşılık Paşinyan muhalifleri ise Savunma Bakanlığı çevresinde toplandığı bildirildi.

RUSYA'DAN İTİDAL ÇAĞRISI

Ülkede başlayan kaosun ardından Rusya'dan, Ermenistan için itidal çağrısı geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada "Ülkede olanlar için endişe duyuyoruz. Konu Ermenistan'ın iç meselesi. Arabuluculuk yapmaya hazırız." ifadeleri kullanıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirterek "Yaşananlar Ermenistan'ın iç işleridir. Tüm tarafları itidale çağırıyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan ordusunun, Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik istifa çağrısını ve sonraki gelişmeleri değerlendirdi. Paşinyan'a istifa çağrısının ardından, Rusya ile Ermenistan arasında üst düzey temasların gerçekleştirilmediğini belirten Peskov, "Gerekmesi halinde bu tür bir görüşme hızlıca ayarlanabilir." dedi.

"YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini anlatan Peskov, "Ermenistan'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz ancak yaşananlar Ermenistan'ın iç işleridir. Tüm tarafları itidale çağırıyoruz. Durumun, anayasal çerçevede kalacağına inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

"FÜZELERİN ETKİNLİĞİ TARTIŞILMAZ"

Paşinyan'ın dün Rus yapımı İskender füzelerine yönelik dile getirdiği eleştirileri de değerlendiren Peskov, "Rus askeri teknolojisi, etkinliğini sayısız defa kanıtlamıştır." ifadesini kullandı.

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ topraklarını yönelik işgal girişiminin başarısız olmasının ardından ülkede protesto gösterileri gündeme gelmiş, halk Başbakan Paşinyan'nın istifasını istemişti.

GERİLİMİ "İSKENDER" FÜZELERİ TIRMANDIRDI

İstifa çağrısı skandalı, Dağlık Karabağ yenilgisi sonrasında son günlerde gündeme gelen Rusya'dan alınan İskender füzelerinin işlevsizliği tartışmalarının ardından geldi.

Geçtiğimiz günlerde Paşinyan'ın Ermeni basınına yaptığı açıklamada Rusya'nın ürettiği "İskender" füze sistemini eleştirmişti. Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın, Dağlık Karabağ işgalinde İskender kısa menzilli balistik füze sistemlerinin kullanılması gerektiğini söylemiş, Paşinyan ise söz konusu füzelerin kullanım için uygun olmadığını belirtmişti.