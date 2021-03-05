Son dakika: Bitlis'te helikopter kazası! MSB'den düşen helikopterle ilgili ilk rapor

Bingöl'den Bitlis'e hareket eden Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri helikopter, Tatvan'da düştü. Kazada 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Mili Savunma Bakanlığı kazayla ilgili şu açıklamayı yaptı;
Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi helikopterin Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde;
- Enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmamış,
- Helikopterin Bingöl'den hareketinden önce Tatvan bölgesinde faaliyetini olumsuz etkileyecek bir hava durumunun olmadığına dair meteorolojik bilgi teyit edilmiştir.
DETAYLI TEKNİK İNCELEME
Söz konusu ilk bilgiler ışığında, kaza kırım olayının bölgedeki hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir.
Görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kaza Kırım ekibi bölgeye intikal etmiştir.
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Nihai sonuç, kaza kırım ekibinin yapacağı detaylı teknik inceleme sonucu belirlenecektir.
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