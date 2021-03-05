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Bitlis'te düşen askeri helikopterden acı haber! İzmir'e iki şehit ateşi düştü

Düşen helikopterden İzmir'e iki şehit haberi... Bitlis'ten acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını ve 11 askerimizin şehit olduğunu bildirdi. Düşen helikopterde Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da şehit olduğu öğrenildi. Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ambulanslarla Elazığ'a getirildi. Kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerden Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş ve Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin şehadet haberi, İzmir'deki ailelerine verildi.

DHA 05.03.2021, 08:41 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021, 08:57