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'te düşen askeri helikopterden acı haber! 'e iki şehit ateşi düştü

Düşen helikopterden 'e iki şehit haberi... 'ten acı haber geldi. 'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını ve 11 askerimizin şehit olduğunu bildirdi. Düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral 'ın da şehit olduğu öğrenildi. Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları Bitlis- Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ambulanslarla Elazığ'a getirildi. Kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerden Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş ve Piyade Uzman Çavuş 'nin şehadet haberi, İzmir'deki ailelerine verildi.

Bitlis'te düşen askeri helikopterden acı haber! İzmir'e iki şehit ateşi düştü
DHA

05.03.2021, 08:41 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021, 08:57

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerden Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in şehadet haberi İzmir'de yaşayan eşine ulaştı.

Karabağlar Basın Sitesi Mahallesi'nde oturan şehit eşine acı haber, askeri ve sivil yetkililer tarafından sağlık personeli nezaretinde verildi. Evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Kureş'in 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.



Öte yandan, Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin şehadet haberi ise Gaziemir Dokuz Eylül Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asılırken, haberi duyan komşuları ve yakınları eve taziye ziyaretine geldi.

Tatvan'daki helikopter kazasında şehit düşen Karadirek'in Afyonkarahisar'daki ailesine acı haber ulaştı SON DAKİKA: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 şehit Askeri helikopter düştü: 11 şehit

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