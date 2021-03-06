Şehitlerimizi uğurladık

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu, Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Nazmi Yılmaz, Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül ve Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin naaşları, Elazığ'da düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirildi.

YOĞUN BİR KATILIM OLDU

Şehitler için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen devlet törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Şu musalla taşında ebediyete uğurladığımız, hakka uğurladığımız şehitlerimizle son buluşmamızda temenni ediyorum ki; rabbim bizleri sevgili habibinin sancağı altında da buluştursun. Tabii şu anda Korgeneral Osman Erbaş komutanımız komutanlığın ötesinde tevazu ile gerçekten duruşuyla çok çok farklı, mütevazi bir insandı ve yanındaki yine kardeşlerimle beraber çıktıkları bir yolculuk esnasında meydana gelen bu elim kazayla emaneti sahibine teslim ettiler. Biz bir şeye inanıyoruz; Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz. Şimdi, 11 şehidimizi hakka uğurlarken biz diri olan bu şehitlerimizle inşallah sevgili habibinin sancağı altında da bir oluruz. Temennimiz budur. Tabii tüm aileye, ordumuza, milletimize rabbimden sabırlar diliyorum. Tezkiye ile şu anda bu cenaze namazına katılan tüm kardeşlerimiz, zaten sizler özellikle tezkiye ettiniz. Hocamızın da ifade ettiği gibi, 'Biz şehitlerimizin tezkiyesine muhtacız.' Çünkü onlar bizim için bir yolculuktaydılar ve bu yolculukta da mukadder olan ölümle karşı karşıya kaldılar" ifadelerini kullandı.

'ŞEHADET ÖLÜMLERİN EN YÜCESİ'

"Hepimiz için mukadder olan bir ölüm var" diyen Başkan Erdoğan, "Şehadet bunların en yücesi, rabbim bizlere de bu makamı inşallah nasip eder. Hele hele din uğrunda, vatan uğrunda bu makama kavuşmak her yiğidin karı değil. Rabbim bir mükafat olarak bunu bizlere lütfederse ne kadar güzel. Temenni ederim ki rabbim bizlere de bunu nasip eder ve son olarak bende tüm kardeşlerimden bir Fatiha okumalarını isteyeceğim" diye konuştu.



DEVLET ERKANI ORADAYDI

CENAZE törenine Başkan Erdoğan'ın yanı sıra; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, siyasi parti genel başkanları ve temsilcileri, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, milletvekilleri, askeri ve sivil görevliler katıldı.

Erdoğan, törende şehit yakınlarıyla yakından ilgilenerek onları teselli etti.



'NE TATİL BİLDİ NE İZİN'

KORGENERAL Osman Erbaş'ın beraberindeki askeri heyetle Bitlis'teki komando tugayını denetlemeye gittiği öğrenildi. Erbaş'ın Yozgat'taki yakınları, acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Erbaş'ın ablası Hüsniye Korana, "Yavrum 17 yaşında köyden ayrıldı. Vatanı için çalıştı. Ne tatil bildi ne izin. Gecesini gündüzüne kattı. Tek erkek kardeşimizdi. Ana baba hasretiyle yandı. Vatan sağ olsun. Allah düşmanlarımıza fırsat vermesin" dedi.



2 genç kızı vardı

KARS nüfusuna kayıtlı olan Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, 49 yaşındaydı. Ankara'nın Çankaya ilçesinde oturan Semra Aydınyer ile evli olan ve 20 ile 16 yaşlarında iki kız çocuğu bulunan Aydınyer'in acı haberi Çankaya ilçesindeki evi ile Yenimahalle ilçesindeki baba evine ulaştı. Aile gözyaşlarına boğulurken, şehidin evinin bulunduğu bina ile baba evi komşuları tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.







İZMİR'DEN GEÇİCİ görevle bölgeye gitti

KURMAY Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek ve Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin İzmir'den geçici görevle Bingöl'e gittikleri kaydedildi. Kureş'in Trabzon'un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. 1 çocuk babası olan Şehit Kureş'in şehadet haberi İzmir Karabağlar'da yaşayan eşine ulaştı. Şehit Yüzbaşı Kureş'in naaşının babaevi olan Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.





5 AY ÖNCE BABA OLDU

HELİKOPTER Teknisyeni olarak görev yapan Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, 29 yaşındaydı. 2019 yılında Eylül ayında Elif Karadirek ile evlenen ve 3 ay önce İbrahim Aras adında bir erkek çocuğu olan Karadirek'in ailesi İzmir Menderes ilçesi Kasımpaşa Mahallesi'nde yaşıyor. Bingöl'e geçici görevle giden ve aslen Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı olan Karadirek'in şehadet haberi hem İzmir'deki ailesine, hem de Afyonkarahisar'ın Osmangazi Mahallesi'nde oturan baba İbrahim ile anne Şerife Karadirek'e verildi.







UYSAL'IN ÇOCUĞU 40 GÜNLÜK

ASLEN Afyonkarahisarlı olan Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın ailesi Ankara'da yaşıyor. Çocuklarının şehit haberini alan Yaşar ve Beyhan Uysal çifti gözyaşlarına boğuldu. Uysal'ın evli ve biri 40 günlük 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.



İZMİR'DEKİ AİLESİNE VASİYET BIRAKMIŞ

33 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci, bekar ve Kayseri Pınarbaşı nüfusuna kayıtlıydı. İzmir'den geçici görevle Bingöl'e giden Demirci'nin şehadet haberi Gaziemir ilçesi Dokuz Eylül Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Demirci'nin, ailesine şehit olması halinde daha önce ölen babasının Kayseri'deki mezarının yanına defnedilmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı. Ailenin komşusu Hüseyin Akyüz, "Çok candan bir insandı. Kimseyi kırmazdı. Şok olduk. Oğlum da asker olduğu için çok kötü oldum" dedi.



TSK'YA 1997'DE GİRDİ

49 yaşındaki Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçe nüfusuna kayıtlıydı. Şehit Mehmet Demir, evli ve 3 çocuk babasıydı. 1997 yılında uzman çavuş olarak TSK'ya giren şehit Demir'in anne ve babası acı haberle birlikte gözyaşlarına boğuldu.



AİLENİN BÜYÜK OĞLU

DÖRT çocuklu ailenin en büyüğü olan Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz'ın (28) Kahramanmaraş Afşin'deki baba ocağına da ateş düştü. Tayfur ve Elif Yılmaz çifti, evlatlarının acı haberiyle yıkıldı. 1'i polis 3 kardeşi bulunan, 2 yıl önce de Gizem Yılmaz ile evlenen Yılmaz'ın 1 yaşında Tayfur adına bir oğlu vardı.







GERİDE 3 ÇOCUK BIRAKTI

ASTSUBAY Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nun Kırıkkale'deki ailesine şehadet haberi verildi. Baba Muharrem ve anne Hafize Umulu acı haberle yıkıldı. Evli olan 40 yaşındaki Umulu'nun, Abdullah Arda, Ahmet Aras, ve Eslem Erva isminde 3 çocuğu vardı.







AMASYA'YA ATEŞ DÜŞTÜ

45 yaşındaki Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül, evli ve 2 çocuk babasıydı. Gül'ün acı haberi memleketi Amasya'nın merkeze bağlı Doğantepe köyündeki ailesine ulaştı. Şehidin cenazesinin Amasya'da toprağa verileceği belirtildi.

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