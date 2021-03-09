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Haberler Gündem Son dakika: TBMM'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi için komisyon kararı

Son dakika: 'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi için komisyon kararı

Son dakika haberi... 'de "Kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla araştırma komisyonu kurulması kabul edildi. Başkan Erdoğan, komisyonun kurulacağını . Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada duyurmuştu.

Son dakika: TBMM'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi için komisyon kararı

09.03.2021, 19:54 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021, 20:03

TBMM Genel Kurulunda, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

"KOMİSYON KURUYORUZ"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da kadına yönelik şiddeti işaret ederek, "Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Bugün grup başkanımızla konuştum, yeniden böyle bir komisyonu oluşturacağız. Biz bunları ne ana muhalefete ne diğerlerine bırakamayız" demişti.

Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, yeni bir komisyon kurulacağının işaretini vererek şunları söylemişti:

"Kadın hakları konusunda güya en ileri sayılan ülkelerdeki kadın cinayetlerinin, ülkemizdekilerin kat be kat fazlası olduğu gerçeğini görmezden gelerek ülkemiz hedef alınmaktadır. Ülkemizde tek bir kadının dahi alçakça katledilmesine caddelerin ortasında dövülmesine... Son Samsun'da yaşanan hadise onlara haklılık payı çıkarmaz. Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Bugün grup başkanımızla konuştum, yeniden böyle bir komisyonu oluşturacağız. Biz bunları ne ana muhalefete ne diğerlerine bırakamayız. Elimizden geleni yapacağız. Şiddete maruz kalmasına müsaade edemeyiz. Adalet Bakanımla konuştum, sonuna kadar bu işi kovalayacaklarını, kişi malum tutuklandı."

TBMM Genel Kurulunda, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

Erdoğan: Kadına şiddetin karşısında duracağız

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