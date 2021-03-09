Soyer’den Başkan Erdoğan’a metro teşekkürü

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, Buca Metro projesinin finansman görüşmelerine devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, "Hazine garantisiz dış kredi" kullanma iznini bir yıl daha uzattı. 490 milyon Euro'luk kaynağın ön onayını alan Büyükşehir, daha sonra bakanlığa başvurmuştu. Sosyal medyadan açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konuyu daha önce Başkan Erdoğan'a açtığını hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ilgileri için teşekkür ediyorum" dedi

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