Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 821'i semptomatik olmak üzere toplam 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 63 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 290'a, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 835 bin 989'a yükseldi.
GÜNLÜK TABLO
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 10 BİNE YAKLAŞTI
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 9 bin 231 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 659 bin 93'e yükseldi. Toplam test sayısı 33 milyon 694 bin 624'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 310 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.
DÜNÜN TABLOSU
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