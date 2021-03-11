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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 14.046 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 63 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 9 bin 231 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 659 bin 93'e yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

11.03.2021, 20:37 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021, 20:47

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 821'i semptomatik olmak üzere toplam 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 63 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 290'a, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 835 bin 989'a yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 10 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 9 bin 231 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 659 bin 93'e yükseldi. Toplam test sayısı 33 milyon 694 bin 624'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 310 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

DÜNÜN TABLOSU

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı İzmir'de vaka sayıları neden artıyor? Kısıtlama geliyor mu? Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka sayıları en çok artan ve azalan illeri açıkladı

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