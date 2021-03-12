Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, 12 Mart Türkiye koronavirüs verilerini paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 148 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1349 oldu, 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 670 bin 273'e yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

DÜNKÜ TABLO

Sağlık Bakanlığı, 11 Mart koronavirüs tablosundaki test sayısını 146 bin 386 olarak açıklarken, 14 bin 046 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 63 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 9 bin 231 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 659 bin 093 olarak açıklamıştı.

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