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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte günlük tablo

Son dakika: vaka sayısını açıkladı! İşte günlük tablo

Son dakika... 'de son 24 saatte 167 bin 526 -19 testi yapıldı, 18 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 17 bin 161 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 752 bin 23'e yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte günlük tablo

17.03.2021, 21:19 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021, 21:32

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta 1484 oldu, 17 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 752 bin 23'e yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 17 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 17 bin 161 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 752 bin 23'e yükseldi. Toplam test sayısı 35 milyon 603 bin 28'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 484 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

DÜNÜN TABLOSU

Son dakika: Koronavirüs vaka sayıları açıklandı! 16 Mart Salı koronavirüs tablosu Bakan Koca açıkladı! 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve azalan iller İzmir'de vaka artışı neden önlenemiyor?

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