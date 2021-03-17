Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte günlük tablo

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta 1484 oldu, 17 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 752 bin 23'e yükseldi.

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BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 17 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 17 bin 161 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 752 bin 23'e yükseldi. Toplam test sayısı 35 milyon 603 bin 28'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 484 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

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