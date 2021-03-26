Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 26 Mart vaka tablosu

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta 1810 oldu, 20 bin 208 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 921 bin 37'ye yükseldi.

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BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 20 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 20 bin 208 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 921 bin 37'ye yükseldi. Toplam test sayısı 37 milyon 433 bin 913'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 810 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu.

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 157 kişi hayatını kaybederken, 1210'u semptomatik olmak üzere 28 bin 731 yeni vaka tespit edilmişti.

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