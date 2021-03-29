Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte günlük tablo

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta sayısı 1998 oldu, 18 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 975 bin 108'e yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 18 BİNE OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 18 bin 15 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 975 bin 108'e yükseldi. Toplam test sayısı 38 milyon 102 bin 747'ye yükselirken, ağır hasta sayısı bin 998 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

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