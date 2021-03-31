Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte 31 Mart korona tablosu

31 Mart Türkiye Günlük Korona Tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre son 24 saatte 240 bin 12 test yapılırken 39 bin 302 vaka belirlendi. Hasta sayısı bin 401 oldu. Koronavirüsten maalesef 152 vatandaşımızı kaybettik. İyileşen sayısı 19 bin 193 olarak açıklandı.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 19 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 19 bin 193 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 14 bin 226'ya yükseldi. Toplam test sayısı 38 milyon 578 bin 57'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 82 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

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