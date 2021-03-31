  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte 31 Mart korona tablosu

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte 31 Mart korona tablosu

Son dakika... koronavirüs vaka sayısını açıkladı. 24 saatlik verilere göre; 1401'i semptomatik olmak üzere 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 317 bin 182'ye yükseldi. Vefat sayısı 152 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 19 bin 193 oldu.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte 31 Mart korona tablosu

31.03.2021, 20:26 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021, 20:39

31 Mart Türkiye Günlük Korona Tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre son 24 saatte 240 bin 12 test yapılırken 39 bin 302 vaka belirlendi. Hasta sayısı bin 401 oldu. Koronavirüsten maalesef 152 vatandaşımızı kaybettik. İyileşen sayısı 19 bin 193 olarak açıklandı.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 19 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 19 bin 193 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 14 bin 226'ya yükseldi. Toplam test sayısı 38 milyon 578 bin 57'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 82 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

Son dakika: İllere göre haftalık vaka haritası güncellendi Son dakika: Sağlık Bakanlığı 30 Mart koronavirüs vaka tablosunu paylaştı Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte günlük tablo

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte 31 Mart korona tablosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.