BATIÇİM’de dev satış

İzmir iş dünyası Cumartesi günü gelen dev satış haberiyle hareketlendi. Kentte 1966'da çok ortaklı bir modelle Türkiye'ye örnek bir yapıyla kurulan Ege'nin dev sanayi kuruluşu Batı Anadolu Çimento'da (Batıçim) dev bir hisse satışı gerçekleşti. Şirketin ana hissedarı konumundaki 5 aileden Bükey, Günel, Egeli ve Grebeneler, ellerindeki hisseleri Ankara merkezli Çiftay İnşaat şirketine sattı.

YENİ İSİMLER BELİRLENECEK

Toplam satış bedeli de 95 milyon dolar (776 milyon lira) olarak gerçekleşti. Sermaye Piyasası Kurulu ve Rekabet Kurulu onaylarının ardından gerçekleşecek hisse devrinin ardından Çiftay İnşaat, Batıçim'in yönetim hakkının yüzde 38'ine sahip olacak. Yönetim hakkını elinde bulunduran hisselerin yüzde 35'i de hisselerini satmayan İzmiroğlu-Ünal ailesinin elinde bulunuyor. İzmiroğlu ve Ünal ailesi, Batısöke Çimento ve Batı Liman İşletmelerinin de sahibi olan ve yüzde 30'u Borsa İstanbul'da işlem gören Batıçim'de yola Çiftay İnşaat ile birlikte devam edecek. Yeni şirket yönetimi ağırlıklı olarak Çiftay İnşaat ile İzmiroğlu ve Ünal ailesinin belirleyeceği isimlerden oluşacak.

ÖRNEK MODELLE KURULDU

Batıçim, 1966 yılında İzmir iş dünyasından yüzlerce ismin güçlerini birleştirmesiyle kuruldu. Şirketin ana hissedarları ise, İzmiroğlu-Ünal ile Bükey, Egeli, Günel ve Grebene aileleriydi. Şirketin yönetim hakkını elinde bulunduran hisselerin yüzde 26'sı ise, kuruluştan bu yana şirkette ortaklığı bulunan 600 civarı İzmirlinin elindeydi. Alınan bilgiye göre, bundan 3 yıl önce Bükey, Egeli, Günel ve Grebene aileleri, şirketteki hisselerini farklı bir şekilde değerlendirmek için arayışa geçti. En son Çiftay İnşaat'la el sıkışma aşamasına gelindi. Cuma günü duyurulan satış, SPK ve Rekabet Kurulu'nun onaylarının ardından gerçekleşecek. Satış bedeli olarak ise, 95 milyon dolara el sıkışıldı. Bu da yaklaşık 776 milyon liraya tekabül ediyor.

4 ailenin aksine Yıldız İzmiroğlu ve Ünal ailesi ise, hisselerini elinde tutmayı tercih etti. Diğer aileler satıştan elde edecekleri gelirle farklı sektörlerde yatırım yapmayı düşünürken İzmiroğlu ve Ünal ailesi, Batıçim'de Çiftay İnşat ile yola devam edcek. Enerji sektörlerinde de ciddi yatırımları bulunan Batıçim'in ana üretim tesisi Bornova'da. Yine Bornova'da faaliyet gösteren bir başka İzmir devi Çimentaş ise, Akgerman ailesi tarafından İtalyan Cementir Grubu'na 2001 yılında satılmıştı. O dönem, Çimentaş'ın toplamda yüzde 97'sinin 227 milyon dolara satıldığı kaydedilmişti.

ŞİRKETİN TOPLAM DEĞERİ 521 MİLYON DOLAR

ÇİFTAY İnşaat'ın hisseleri alış fiyatı üzerinden yapılan hesaplamada Batıçim'in toplam değeri de ortaya çıktı. Buna göre Batıçim'in toplam değerinin şirketin borçlarıyla birlikte 521 milyon dolar olduğu kaydedildi.

ŞİRKET YÖNETİM YAPISI NASIL OLDU?

Çiftay İnşaat: .................Yüzde 38

İzmiroğlu ve Ünal Ailesi: .Yüzde 35

Sanko Holding: ................Yüzde 1

İzmirli 600 aile: .............Yüzde 26

ŞİRKET B GRUBU HİSSE YAPISI NASIL OLDU?

Çiftay İnşaat: ................. Yüzde 30

İzmiroğlu-Ünal ailesi: ..... Yüzde 22

Sanko Holding: .............. Yüzde 24

Diğer ve halka açık: ....... Yüzde 24

HANGİ ORTAKLAR HİSSELERİNİ SATTI?

BATIÇİM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mustafa Bükey, Ateş Necdet Bükey ve Volkan Bükey. Meltem Günel ve Mutlu Can Günel, Kemal Grebene ve Sülün İlkin, Belgin Egeli, Mehmet Bülent Egeli, Begüm Egeli Bursalıgil ve Yıldız Egeli Yavuz.

ÇİFTAY HOLDİNG AKIN AİLESİNE AİT

ZİYA Aydın'ın kurduğu Çiftay Holding'in ana hissedarları Aydın'ın eşi Zeynep ve çocukları Mehmet, Atilla, Sabit ve Serkan Aydın'dan oluşuyor. Holding Yönetim Kurulu Başkanı ise, Serkan Aydın. Çiftay İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Gülant Candaş, aynı zamanda CEO görevini yürütüyor.

GALATASARAYLI SERKAN AYDIN FENERBAHÇE'YE 500 BİN TL BAĞIŞLAMIŞTI

ÇİFTAY Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Aydın, bir Galatasaray taraftarı olarak geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe'ye yardım kampanyasına 500 bin lira bağışlayarak ismini duyurmuştu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, Serkan Aydın'a teşekkür etmişti.

ERHAN GÜLENÇ