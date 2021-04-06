  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Diyanet İşleri'nden flaş 'teravih namazı' kararı

'nden flaş ' namazı' kararı

Son dakika... Başkanı Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik'' açıklamasında bulundu.

Diyanet İşleri'nden flaş 'teravih namazı' kararı

06.04.2021, 11:16 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021, 11:37

Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik'' açıklamasında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş şu açıklamaları yaptı:

Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik.

Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız.

Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Diyanet İşleri'nden flaş 'teravih namazı' kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.