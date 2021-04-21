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Haberler Gündem Taksim Camii'ne Ramazan mahyası asıldı

'ne Ramazan mahyası asıldı

Taksim meydanının siluetini değiştiren gelişme... Taksim'de yapımı devam eden caminin minarelerine asılan "Hoş Geldin Şehr-i Ramazan" yazılı mahya yakıldı.

Taksim Camii'ne Ramazan mahyası asıldı
DHA

21.04.2021, 23:36 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021, 00:20

Taksim Meydanı'nda 2017'de yapımına başlanan ve Ramazan ayının son cumasında açılması planlanan caminin minarelerine asılan "Hoş Gelsin Şehr-i Ramazan" yazılı mahya yakıldı.

Yakılan mahyalar görsel şölen oluşturdu.

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