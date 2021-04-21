Taksim Meydanı'nda 2017'de yapımına başlanan ve Ramazan ayının son cumasında açılması planlanan caminin minarelerine asılan "Hoş Gelsin Şehr-i Ramazan" yazılı mahya yakıldı.
Yakılan mahyalar görsel şölen oluşturdu.
Taksim meydanının siluetini değiştiren gelişme... Taksim'de yapımı devam eden caminin minarelerine asılan "Hoş Geldin Şehr-i Ramazan" yazılı mahya yakıldı.
21.04.2021, 23:36 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021, 00:20
Taksim Meydanı'nda 2017'de yapımına başlanan ve Ramazan ayının son cumasında açılması planlanan caminin minarelerine asılan "Hoş Gelsin Şehr-i Ramazan" yazılı mahya yakıldı.
Yakılan mahyalar görsel şölen oluşturdu.
Taksim Camii'ne Ramazan mahyası asıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.