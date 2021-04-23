Vebitcoin, faaliyetlerini durdurma kararı aldı

Son dönemde kullanıcılardan para çekme ile ilgili çok sayıda şikayet gelen kripto para borsası Vebitcoin, faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu.

Borsanın internet sitesi olan vebitcoin.com'a girildiğinde kullanıcıları şu açıklama karşılıyor:

"Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız."

NE YAŞANMIŞTI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Faruk Fatih Özer'in Türkiye bankalarındaki 31 milyon lirasına da el konulduğunu açıkladı.

ŞU ANA KADAR 62 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 8 ilde 78 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22.04.2021 tarihi akşam saatlerinde Genel Müdürlüğümüze kırmızı bülten talebinin iletilmesi üzerine İnterpol nezdinde işlemler derhal başlatılmış ve 23.04.2021 tarihi saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkarılmıştır" denildi.

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