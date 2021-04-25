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Haberler Gündem Katil sürülerinin kökü kuruyana kadar devam...

Katil sürülerinin kökü kuruyana kadar devam...

BAŞKAN , "Pençe-Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonu" Komuta Merkezi'ne video konferansla bağlandı.

Katil sürülerinin kökü kuruyana kadar devam...

25.4.2021

Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla görüştü.

Erdoğan, "Karadan ve havadan sığınak-barınak ve mağaraların ateş altına alındığı operasyonda, şu ana kadar çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde icra edilen bu harekat, bölgede barış ve huzurunun tesis edilmesine de önemli katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.

Erdoğan, "Burada bir kez daha ifade etmek isterim ki, ne Türkiye'nin, ne Irak'ın, ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü terör örgütüne ve teröre asla yer yoktur. Uluslararası hukuktan doğan haklarımız çerçevesinde, bölgemize kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

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