THODEX vurgunuyla başlayan sürecin ardından Muğla merkezli Vebitcoin.com da finansal sıkıntılar sebebiyle faaliyetlerine son verdiğini açıklamıştı.

TUTUKLANDI

Olayın ardından şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B. (41) ile birlikte 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz B. ve şirketin 2 çalışanı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri bugün tamamlandı.

Adliyedeki sorgu işlemleri de tamamlanan şüpheli Baş ve eşi Güliz Baş'ın da aralarında olduğu 3 kişi, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İlker Baş, hakimlikteki sorgusu ardından 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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