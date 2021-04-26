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Haberler Gündem Vebitcoin'in CEO'su İlker Baş tutuklandı

'in CEO'su tutuklandı

merkezli kripto para işlem platformu 'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su .'nin (41) lüks yaşantısı dikkat çekti. Emniyetteki ifadesinde aylık gelirinin 1,5 milyon lira olduğunu anlatan İlker B.'nin oynattığı dansöze para takarken görüntüsü ortaya çıkmıştı. Adliyeye sevk edilen tutuklandı.

26.04.2021, 18:19

THODEX vurgunuyla başlayan sürecin ardından Muğla merkezli Vebitcoin.com da finansal sıkıntılar sebebiyle faaliyetlerine son verdiğini açıklamıştı.

TUTUKLANDI

Olayın ardından şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B. (41) ile birlikte 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz B. ve şirketin 2 çalışanı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri bugün tamamlandı.

Adliyedeki sorgu işlemleri de tamamlanan şüpheli Baş ve eşi Güliz Baş'ın da aralarında olduğu 3 kişi, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İlker Baş, hakimlikteki sorgusu ardından 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vebitcoin skandalında yeni detaylar! İlker B.'nin aylık geliri dudak uçuklattı Vebitcoin sahibi İlker Baş kimdir? İlker Baş kaç yaşında, nereli?

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