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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 30 Nisan virüs tablosu

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı!

Son dakika... 'de son 24 saatte 265 bin 287 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 394 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 534 oldu, 68 bin 183 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 323 bin 897'ye yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 30 Nisan virüs tablosu

30.04.2021, 19:29 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021, 19:38

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2673'ü semptomatik olmak üzere toplam 31 bin 891 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 394 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 131'i, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 820 bin 591'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI REKOR KIRDI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 68 bin 183 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 323 bin 897'ye yükseldi. Toplam test sayısı 47 milyon 261 bin 999'a yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 534 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,4 oldu.

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