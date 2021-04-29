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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 29 Nisan koronavirüs tablosu

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 29 Nisan koronavirüs tablosu

Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 674 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 581 oldu, 43 bin 253 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 255 bin 714'e yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 29 Nisan koronavirüs tablosu

29.04.2021, 19:10 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021, 19:21

Sağlık Bakanlığı'nın 29 Nisan verilerine göre son 24 saatte 278 bin 108 test yapılırken 37 bin 674 vaka belirlendi. Hasta sayısı 2 bin 715 oldu. Koronavirüsten maalesef 339 vatandaşımızı kaybettik

GÜNLÜK TABLO

HAFTALIK KORONAVİRÜS DURUMU

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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