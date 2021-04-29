Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 29 Nisan koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı'nın 29 Nisan verilerine göre son 24 saatte 278 bin 108 test yapılırken 37 bin 674 vaka belirlendi. Hasta sayısı 2 bin 715 oldu. Koronavirüsten maalesef 339 vatandaşımızı kaybettik
GÜNLÜK TABLO
HAFTALIK KORONAVİRÜS DURUMU
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 28 Nisan virüs tablosu Son dakika: Bakan Koca açıkladı! Vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan iller Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı
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