Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 29 Nisan koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı'nın 29 Nisan verilerine göre son 24 saatte 278 bin 108 test yapılırken 37 bin 674 vaka belirlendi. Hasta sayısı 2 bin 715 oldu. Koronavirüsten maalesef 339 vatandaşımızı kaybettik

GÜNLÜK TABLO

HAFTALIK KORONAVİRÜS DURUMU

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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