Bodrum mutasyonu olur mu? Bakan Koca açıkladı

17 günlük tam kapanma sürecinden sonra hedef kontrollü normalleşme...

Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Hürriyet Gazetesine konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı sonrasını işaret ederek salgının etkisinin azaldığı bir döneme geçileceğini söyledi.

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Koca şunları kaydetti:

"Yaz dönemi bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Vaka sayılarının bayram sonrası belli bir düzeye doğru iniş göstermesi ve bunun devamında kontrollü bir geçiş dönemiyle sürdürülmesi ve Haziran sonunda 40 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılamasını sağlamakta kararlıyız. Devamında 18 yaş üstünü aşılamayı sağlayabilirsek, yaz döneminin daha kontrollü geçeceğine inanıyorum."

"BAYRAM SONRASI 5 BİN OLABİLİR"

Tam kapanma sürecinin sonunda vaka sayılarının olması gereken düzeye inmesini beklediklerini söyleyen Bakan Koca, "Cumhurbaşkanımız 5 binin altı gibi bir hedeften söz ettiler. Ben bu sayının bayram sonrasında olabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"GİDİLEN YERDE TEMAS ENGELLENMELİ"



Sağlık Bakanı, tam kapanma kararı sonrası tatil belderinde oluşan yoğunluğu da değerlendirdi.





"Bu şekilde yoğun çıkışların olması olumlu bir durum değil" diyen Bakan, "Ayrıca gidilen yerde kalabalık ortamların oluşması, bir risk taşıyor. O nedenle vatandaşlarımızın gittikleri ortamda birbiriyle teması olabildiğince önleyen bir davranış içinde olmaları gerekiyor. Bu hareketliliğin bir risk taşıdığını söyleyebilirim" değerlendirmesini yaptı.

Bodrum’a gelenler 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçti

BODRUM MUTASYONU OLUR MU?

Bakan Koca, "Bodrum mutasyonu olur mu?" sorusuna ise, "Bunun bir mutasyona sebep olabileceğini düşünmüyorum ama vaka artış riski taşıdığını söyleyebilirim" yanıtını verdi.

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