Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 2 Mayıs virüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, 2 Mayıs koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 240 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı, 340 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 532 oldu, 75 bin 182 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 480 bin 381'e yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

İYİLEŞEN SAYISI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 75 bin 182 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 480 bin 381'e yükseldi. Toplam test sayısı 47 milyon 744 bin 338'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 532 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,4 oldu.

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