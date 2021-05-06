Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeniden paylaştı: İşte vaka sayısının düştüğü iller!

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün paylaşılan tabloda düzeltme yapıldığını açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden, "5 Mayıs 2021 tarihinde paylaştığım grafikte il adları grafiklere yanlış olarak yerleştirilmiştir. Bu teknik hata Bakanlığımız kayıtlarındaki doğru hali yeniden düzenlenerek giderilmiştir. Grafiğin doğru halini ekte yeniden dikkatlerinize sunuyorum" ifadelerine yer verdi. Yeni verilere göre 100.00 nüfusa karşışık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan 10 il Çanakkale, İstanbul, Giresun, Yalova, Tekirdağ, Bayburt, Zonguldak, Kocaeli, Sinop ve Kırklareli.