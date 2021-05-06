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Bakan Koca grafiği yeniledi! İşte

Sağlık Bakanı Koca, dün yayınlanan tabloda il isimlerinin hatalı yazıldığını belirterek güncel tabloyu yeniden paylaştı. Koca açıklamasında, "5 Mayıs 2021 tarihinde paylaştığım grafikte il adları grafiklere yanlış olarak yerleştirilmiştir. Bu teknik hata kayıtlarındaki doğru hali yeniden düzenlenerek giderilmiştir. Grafiğin doğru halini ekte yeniden dikkatlerinize sunuyorum." dedi.

Bakan Koca grafiği yeniledi! İşte vaka sayısının düştüğü iller

06.05.2021, 18:16

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün paylaşılan tabloda düzeltme yapıldığını açıkladı.

YENİ İLLER

Koca, paylaşımda, "5 Mayıs 2021 tarihinde paylaştığım grafikte il adları grafiklere yanlış olarak yerleştirilmiştir. Bu teknik hata Bakanlığımız kayıtlarındaki doğru hali yeniden düzenlenerek giderilmiştir. Grafiğin doğru halini ekte yeniden dikkatlerinize sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Güncel tabloya göre ise vaka sayısında en fazla düşüş görülen ilk 5 il; Çanakkale, İstanbul, Giresun, Yalova ve Tekirdağ oldu.

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