Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün paylaşılan tabloda düzeltme yapıldığını açıkladı.
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Koca, paylaşımda, "5 Mayıs 2021 tarihinde paylaştığım grafikte il adları grafiklere yanlış olarak yerleştirilmiştir. Bu teknik hata Bakanlığımız kayıtlarındaki doğru hali yeniden düzenlenerek giderilmiştir. Grafiğin doğru halini ekte yeniden dikkatlerinize sunuyorum." ifadelerine yer verdi.
Güncel tabloya göre ise vaka sayısında en fazla düşüş görülen ilk 5 il; Çanakkale, İstanbul, Giresun, Yalova ve Tekirdağ oldu.SON DAKİKA HABERİ... Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayılarını açıkladı Bakan Koca vaka sayısı en az olan illeri açıkladı! İzmir'de son durum nedir? Çanakkale’de korona virüs vaka sayılarında yüzde 50 düşüş
Bakan Koca grafiği yeniledi! İşte vaka sayısının düştüğü iller haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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