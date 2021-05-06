Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 6 Mayıs virüs tablosu

46 gün sonra Türkiye'de vaka sayılarında önemli bir düşüş yaşandı. Türkiye'de son 24 saatte 253 bin 382 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 388 kişinin testi pozitif çıktı, 304 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 378 oldu, 37 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

İYİLEŞEN SAYISI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 37 bin 298 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi. Toplam test sayısı 48 milyon 712 bin 606'ya yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 378 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

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