Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 9 Mayıs koronavirüs tablosu

Koronavirüs tablosunda düşüş devam ediyor... Sağlık Bakanlığı'nın 9 Mayıs verilerine göre 197 bin 468 test yapılırken 15 bin 191 vaka belirlendi.

Hasta sayısı 2 bin 102 oldu. Koronavirüsten maalesef 293 vatandaşımızı kaybettik. Koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 694 olarak açıklandı.

GÜNLÜK TABLO

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 25 bin 694 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 716 bin 918'e yükseldi. Toplam test sayısı 49 milyon 390 bin 141'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 81 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

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