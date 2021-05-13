Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 13 Mayıs koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı'nın 13 Mayıs verilerine göre 201 bin 295 test yapılırken 11 bin 534 vaka belirlendi. Hasta sayısı bin 217 oldu. Koronavirüsten maalesef 238 vatandaşımızı kaybettik. Ayrıca hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 55 bin 472'ye yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 55 bin 472 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 856 bin 763'e yükseldi. Toplam test sayısı 50 milyon 259 bin 943'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 765 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,0 oldu.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 12 Mayıs virüs tablosu

Son dakika: 11 Mayıs koronavirüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Son dakika: Bakan Koca açıkladı! İşte vaka sayısının en çok azaldığı iller