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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 14 Mayıs virüs tablosu

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı!

Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 203 bin 73 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 394 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 670 oldu, 37 bin 261 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 894 bin 24'e yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 14 Mayıs virüs tablosu

14.05.2021, 19:34 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021, 19:39

Sağlık Bakanlığı, 13 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 201 bin 295 olarak açıklarken, 11 bin 534 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 238 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 55 bin 472 ve toplam iyileşen sayısını ise 4 milyon 856 bin 763 olarak açıklamıştı.

GÜNLÜK TABLO

İYİLEŞEN SAYISI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 37 bin 261 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 894 bin 261'e yükseldi. Toplam test sayısı 50 milyon 463 bin 16'ya yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 670 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,0 oldu.

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