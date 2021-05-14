Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 14 Mayıs virüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, 13 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 201 bin 295 olarak açıklarken, 11 bin 534 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 238 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 55 bin 472 ve toplam iyileşen sayısını ise 4 milyon 856 bin 763 olarak açıklamıştı.

GÜNLÜK TABLO

İYİLEŞEN SAYISI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 37 bin 261 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 894 bin 261'e yükseldi. Toplam test sayısı 50 milyon 463 bin 16'ya yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 670 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,0 oldu.

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