Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberine göre Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 658 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 697 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1876 oldu, 14 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi.

"DÜŞÜŞÜ SÜREKLİ KILACAK OLAN BİZLERİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9 bin vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. 100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin." açıklamalarında bulundu.

21 Mayıs 2021 Cuma günkü tablo

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.