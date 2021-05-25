Son dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı!

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre; 15-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman oldu. Bu kapsamda, 100 bin kişideki vaka sayısı Erzincan'da 92,56, İstanbul'da 123,88, Karabük'te 73,48, Ağrı'da 122,52 ve Karaman'da 72,57 oldu.

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