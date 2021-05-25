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Haberler Gündem Son dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı!

Son dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı!

tarafından yapılan son dakika açıklamasında illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı , "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor" dedi.

Son dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı!

25.05.2021, 20:47

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre; 15-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman oldu. Bu kapsamda, 100 bin kişideki vaka sayısı Erzincan'da 92,56, İstanbul'da 123,88, Karabük'te 73,48, Ağrı'da 122,52 ve Karaman'da 72,57 oldu.

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