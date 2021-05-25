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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 25 Mayıs virüs tablosu

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı!

Son dakika... 'de son 24 saatte 223 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1667 oldu, 11 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 45 bin 508'e yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 25 Mayıs virüs tablosu

25.05.2021, 19:36 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021, 19:47

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. 25 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 693'ü semptomatik olmak üzere toplam 9 bin 375 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 175 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 621'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 203 bin 385'e yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 11 bin 192 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 45 bin 508'e yükseldi. Toplam test sayısı 52 milyon 817 bin 437'ye yükselirken, ağır hasta sayısı bin 667 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

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