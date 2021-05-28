İstanbul'da tarihi gün! Taksim Camii'nde ilk ezan ilk namaz

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Tarihi bir gün yaşanıyor. 160 yıllık rüya Taksim Camii cuma namazı ile ibadete açıldı. Camide Cuma namazı için ilk ezan okundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da cuma namazını kılmak üzere camiye giriş yaptı. Taksim Camii'ne sosyal mesafe kuralları çerçevesinde belirlenen sayıda vatandaş alındı. Taksim meydanında da sosyal mesafeye uygun olarak saf tutuldu. Meydan cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlarca dolduruldu.

İstanbul Beyoğlu'nda yarım asırlık hayal gerçek oldu. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin Mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın yaptığı Taksim Camii, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün ibadete açıldı.







Türkiye tarihi bir gün yaşıyor. Taksim Camii'nde ilk ezan okundu, cuma namazının kılınması ile cami ibadete açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde hayal ettiği cami, tam 27 sene sonra hayata geçirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN CUMA NAMAZI İÇİN TAKSİM CAMİİ'NDE

İlk cuma namazı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan Taksim Camii'ne giriş yaptı.

SOSYAL MESAFE KURALI UYGULANDI

Küresel koronavirüs salgını nedeniyle Taksim Camii'nde kılınacak ilk cuma namazına belirli sayıda vatandaş alındı. Caminin içinde sosyal mesafe kurallarına göre saf tutuldu.

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TAKSİM MEYDANI DOLDU

Taksim Camii'nin açılışına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Taksim Meydanı'nda sosyal mesafe kuralları gözetilerek saf tutuldu. Meydandaki tüm alanlar doldu.

İLK EZAN CUMA NAMAZI İÇİN OKUNDU

Taksim Camii'nde ilk ezan da okundu. Cuma namazı için okunan ezan sırasında vatandaşlar duygulandı.

KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ YAPILDI

Taksim Camii'nin açılışında Kur'an-ı Kerim tilaveti de gerçekleştirildi.

İLK HUTBE OKUNDU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Taksim Camii'ndeki ilk namazı kıldıracak. Cuma namazının sünnetinin kılınması ile Erbaş, hutbeyi okudu.

Erbaş şunları söyledi:

Bugün de tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Büyük bir hasret daha sona erdi. Okunan selalar ve ezanı muhammediler, getirilen tekbirler Taksim Camii'nde ve tüm gök kubbede yankılandı.

Camilerimizin ilk imamı ve hatibi Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz selam olsun.

Yıllar boyu Taksim'de böyle bir camiinin yapılması için mücadele eden ancak bugünleri göremeden bu hasretle dünyadan göçüp giden nice büyüklerimiz oldu.

Taksim Camii tamamlandı. Şehadetleri dinin temeli ve ebediyen yurdumuzun üzerinde inleyecek olan ezanlar minarelerinden yükseldi. Ruhunuz haberdar, mekanınız cennet, makamınız ali olsun.

Bugün yaşadığımız ikinci büyük sevinç Fetih heyecanıdır. Bu fetih çağ açıp çağ kapatan yeni bir dönemin başlangıcıdır. İslam ile müşerref olan ve devraldığı İslam sancağını bir daha bırakmayan aziz milletimizin Allah'ın adını yüceltme gayreti tarih boyunca hiç eksik olmamıştır.

Bugün bize düşen ecdadımızın aziz hatırasını ve şanlı mirasını gelecek nesillere aktarmaktır.