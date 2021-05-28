Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 28 Mayıs virüs tablosu

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. 28 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 656'sı semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 773 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 164 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 134'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 228 bin 322'ye yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

İYİLEŞEN SAYISI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 12 bin 284 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 83 bin 99'a yükseldi. Toplam test sayısı 53 milyon 478 bin 278'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 454 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

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