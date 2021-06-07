Aşı randevularını alan öğretmenler ve okul çalışanları, aşılarını olmak için Sancaktepe de bulunan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesine geldi.
Sırayla aşı alanlarına alınan öğretmenler önce görevlilerin verdiği formları doldurdu.
Aşı olacakları kabine giren öğretmenler, aşılarını olduktan sonra herhangi bir olumsuz duruma karşı bir süre hastane bahçesinde bekledi.
Tüm öğretmen ve eğitim çalışanları Kovid-19'a karşı aşılanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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