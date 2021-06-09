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Haberler Gündem Son dakika: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Son dakika: Cumhurbaşkanı 'da! Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Sadır Sadır Caparov’u resmi tören ile karşıladı.

Son dakika: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
AA

09.06.2021, 14:47 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021, 15:27

Caparov'un bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, giriş kapısına kadar eşlik etti.

Yoğun yağmurda gerçekleşen törende Başkan Erdoğan, Caparov'u giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Caparov'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı, 21 pare top atışı yapıldı.

Caparov, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Daha sonra birbirlerine heyetlerini takdim eden Erdoğan ve Caparov, merdivenlerde Türkiye ve Kırgızistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞMEYE GEÇİLDİ

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Caparov'a eşlik eden üst düzey heyette ise Kırgız bakan ve askeri yetkililer yer aldı.

Törenin ardından Erdoğan ve Caparov baş başa görüşmeye geçti.

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