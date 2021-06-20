Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 20 Haziran vaka tablosu

Sağlık Bakanlığı, 20 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 213 bin 297 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.

GÜNLÜK TABLO

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 4 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 219 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 232 bin 638'e yükseldi. Toplam test sayısı 58 milyon 552 bin 783'e yükselirken, ağır hasta sayısı 813 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

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