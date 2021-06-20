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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 20 Haziran vaka tablosu

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 20 Haziran vaka tablosu

Son dakika... , koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloda, hasta sayısının açıklanmaya başladığı 27 Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede olması dikkat çekerken son 24 saatte 213 bin 297 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 20 Haziran vaka tablosu

20.06.2021, 19:43 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021, 20:05

Sağlık Bakanlığı, 20 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 213 bin 297 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.

GÜNLÜK TABLO

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 4 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 219 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 232 bin 638'e yükseldi. Toplam test sayısı 58 milyon 552 bin 783'e yükselirken, ağır hasta sayısı 813 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

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