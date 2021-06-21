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1309 sözleşmeli personel alacak

1309 sözleşmeli personel alacakGöç İdaresi Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere toplam 1309 adet boş pozisyon için Giriş (Sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapacak.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alacak

21.06.2021, 11:01 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021, 11:02

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1 ve Ek-2 sayılı tablolarda unvanı ve sayısı belirtilen toplam 1309 adet boş pozisyon için Giriş (Sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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