Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 477'si semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 630 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 56 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 473'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 398 bin 878'e yükseldi.
İYİLEŞEN SAYISI
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 184 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 261 bin 892'ye yükseldi. Toplam test sayısı 59 milyon 667 bin 586'ya yükselirken, ağır hasta sayısı 737 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.
Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 25 Haziran tablosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.