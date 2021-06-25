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Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı! tablosu

Son dakika... 'de son 24 saatte 222 bin 936 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 630 kişinin testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 398 bin 878'e yükseldi. Vefat sayısı 56 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 7 bin 184 oldu.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 25 Haziran tablosu

25.06.2021, 19:35 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021, 19:45

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 477'si semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 630 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 56 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 473'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 398 bin 878'e yükseldi.

İYİLEŞEN SAYISI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 184 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 261 bin 892'ye yükseldi. Toplam test sayısı 59 milyon 667 bin 586'ya yükselirken, ağır hasta sayısı 737 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

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